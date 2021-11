Brasile: il Paese ha il quarto tasso di disoccupazione più alto tra le principali economie del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'analisi di Austin Rating, nel gruppo dei paesi che integrano l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8 per cento a settembre, attestandosi a 0,5 punti percentuali al di sopra del livello pre-pandemia di febbraio dello scorso anno (5,3 per cento). Nella zona euro a settembre il tasso è stato del 7,4 per cento, tornando ai livelli pre-pandemia. Negli Stati Uniti, la disoccupazione è scesa al 4,8 per cento. "Questo è un quadro chiaro di quanto il Brasile stia perdendo nella creazione di posti di lavoro. Tra questi 44 paesi ci sono concorrenti diretti e altri emergenti come Singapore, Corea e Messico. In questi paesi il tasso di disoccupazione raggiunge il 4 o il 5 per cento al massimo", afferma il capo economista di Austin Rating, Alex Agostini. L'economista spiega che l'elevata disoccupazione in Brasile è principalmente spiegata da un periodo prolungato di bassa crescita e da problemi strutturali storici dell'economia brasiliana come la bassa produttività. (segue) (Brb)