Brasile: il Paese ha il quarto tasso di disoccupazione più alto tra le principali economie del mondo (3)

- Agostini sottolinea però che la ripresa del mercato del lavoro è stata rallentata negli ultimi mesi dal deterioramento delle aspettative, soprattutto in relazione all'inflazione e alla crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2022. "Nel 2021 ci aspettavamo una ripresa e una prospettiva migliore, ma quello che vediamo è che, purtroppo, il Brasile sta crescendo a una media molto inferiore a quella dei paesi emergenti e anche alla media globale", afferma. Un precedente sondaggio di Austin Rating, elaborato sulla base di stati ufficiali del Fondo monetario internazionale (Fmi), ha mostrato che il Brasile ha avuto il 21o peggior tasso di disoccupazione al mondo nel 2020, in una classifica di 111 paesi. Il tasso di disoccupazione medio in Brasile lo scorso anno è stato del 13,5 per cento, il più alto della serie storica iniziata nel 2012. Nel 2019 era dell'11,9 per cento. L'Fmi prevede un tasso medio del 13,8 per cento nel 2021, che porterebbe il Paese a chiudere l'anno con il 14o peggior tasso di disoccupazione al mondo. Tuttavia, considerato il rallentamento dell'economia brasiliana, la posizione del Brasile nella classifica mondiale potrebbe peggiorare ulteriormente. (segue) (Brb)