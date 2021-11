Brasile: il Paese ha il quarto tasso di disoccupazione più alto tra le principali economie del mondo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa più forte del mercato del lavoro resta dipendente da una crescita economica sostenuta capace di fornire maggiore ottimismo ai datori di lavoro. "Si sta costruendo uno scenario più deludente per il 2022 in termini di crescita economica e questo potrebbe avere un impatto negativo sull'occupazione e posticipare una generazione più ampia e posti vacanti", avverte Agostini. "L'ambiente politico continua a sconvolgere e influenzare negativamente l'economia e abbiamo un ambiente fiscale che non fornisce sicurezza agli investitori", conclude. (Brb)