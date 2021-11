Regno Unito: 25.700 migranti sbarcati quest'anno, il triplo rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti sbarcati quest'anno sulle coste britanniche - circa 25.700 - è tre volte il totale di quello del 2020. A riferirlo è un rapporto del ministero dell'Interno che, secondo quanto riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", mostra come un totale di 866 persone sono arrivate solo nella giornata del 20 novembre, contribuendo ad un bilancio che supera di gran lunga le 8.496 arrivate nel 2020. La ministra dell'Interno Priti Patel giorni fa ha definito la situazione come una "crisi migratoria globale", asserendo che il numero di migranti illegali in partenza dalla Francia che attraversavano il canale della Manica è "inaccettabile". Inoltre, un portavoce del ministero dell'Interno ha aggiunto: "Il pubblico britannico ne ha abbastanza di vedere persone morire nella Manica mentre bande criminali senza scrupoli approfittano della loro miseria", aggiungendo che il nuovo piano per l'immigrazione permetterà di correggere un sistema che permette ai contrabbandieri di mandare avanti un viaggio "letale" per i migranti. (Rel)