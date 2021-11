Libia: autorità generale stampa condanna rapimento giornalista Al Muqasabi a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale della stampa ha condannato il rapimento del giornalista Siraj al Muqasabi dal suo posto di lavoro nel quotidiano libico “Al Hayat” a Bengasi. L'Autorità generale per la stampa ha dichiarato che un gruppo che non ha chiarito la propria identità ha rapito il giornalista Siraj al Maqsabi e ha intimidito e minacciato dipendenti e giornalisti della sede dell'autorità a Bengasi. L'Autorità generale della stampa ha invitato tutti i servizi di sicurezza a muoversi rapidamente per scoprire la sorte del giornalista, chiedendone l’immediato rilascio.(Lit)