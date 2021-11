Legge Bilancio: domani alle 20:30 audizione Franco in commissioni riunite Bilancio Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 23 novembre, alle ore 20:30, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la sala Capitolare del Senato, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, svolgono l'audizione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)