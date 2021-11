Francia-Egitto: fonti stampa, centinaia di civili uccisi in operazione segreta al confine con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia partecipa dal 2016, insieme all'Egitto, all'operazione militare Sirli, lanciata inizialmente contrastare il terrorismo al confine con al Libia ma che in realtà ha provocato centinaia di vittime tra i civili, sospettati di contrabbando e traffici illeciti. Lo riferisce il sito di inchiesta "Disclose", che ha ottenuto centinaia di documenti riservati provenienti dall'Eliseo e dai ministeri francesi della Difesa e degli Esteri. Molti dei civili uccisi probabilmente sono vittime collaterali delle operazioni. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, l'ex presidente Francois Hollande e il suo successore Emmanuel Macron sono sempre stati a conoscenza delle morti dei civili, molte delle quali avvenute in modo arbitrario. I primi dubbi delle forze francesi sono emersi nell'aprile del 2016. Gli egiziani vogliono "condurre delle azioni dirette contro i trafficanti", si legge in una delle note citate da "Disclose". Dal 2017 nessun gruppo jihadista è presente nella zona dove è attiva l'operazione Sirli. "Solo i civili vengono uccisi", spiega una fonte, aggiungendo che i terroristi "si concentrano soprattutto nel Sinai", nel nord-est del Paese. "La priorità della missione va a soddisfare il bisogno del partner", si legge in una nota francese. Le forze francesi sarebbero implicate in almeno 19 bombardamenti contro civili tra il 2016 e il 2019. (Frp)