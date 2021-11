Colombia: Guterres domani in visita nel Paese per quinto anniversario firma accordi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, inizierà domani una visita di due giorni in Colombia, in concomitanza con il quinto anniversario dalla firma degli accordi di pace tra il governo di Bogotà e le Farc. Guterres, si legge in una nota della segretaria generale, incontrerà il presidente Ivan Duque e i funzionari del suo governo, nonché i leader dell'ex movimento di guerriglia. Parteciperà a eventi commemorativi e osserverà gli sforzi di pacificazione e riconciliazione che coinvolgono ex combattenti, comunità e autorità. Il segretario generale incontrerà i responsabili del sistema giudiziario di transizione, le vittime del conflitto armato e i leader della società civile colombiana, tra cui donne, giovani, rappresentanti indigeni e afro colombiani, attivisti per i diritti umani e per il clima. Attraverso questa visita, prosegue la nota, il segretario generale farà il punto sui principali risultati del processo di pace e sulle sfide in sospeso. (segue) (Mec)