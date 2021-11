San Siro: Sala, delibera Monguzzi bloccata da regolamento che va rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera di Monguzzi "è stata bloccata per un regolamento e le forme possono essere varie, ma un regolamento non va derubricato. I regolamenti non possono essere adattati alle singole esigenze, i nodi per discutere le cose sono tanti, ma rimane la mia posizione: sono disponibile a discutere sul come e quindi per esempio di come utilizzare gli oneri di urbanizzazione, ma non su stadio sì o stadio no”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti della delibera che il consigliere di Europa Verde, Carlo Monguzzi, avrebbe voluto portare oggi in aula per chiedere di aprire un dibattito sul futuro dello stadio di San Siro. “Poi se vogliono fare il referendum è nella disponibilità dei consiglier – ha proseguito Sala, al Palazzo delle Stelline a margine della presentazione del nuovo libro di Enrico Passaro "Non facciamo cerimonie” - ma rimane il fatto che qua parliamo senza il terzo incomodo, ossia le squadre. È inutile che parliamo tra di noi". Rispondendo a chi gli ha chiesto sulla possibilità di coinvolgere i cittadini nelle decisioni riguardanti il nuovo impianto di San Siro, il sindaco ha poi ribadito la sua posizione: "Le forme sono tante – ha aggiunto -, il problema è che se è stadio sì o stadio no io mi fermo e sto a guardare. Sono due anni che ci provo, poi magari non sono stato capace a convincere le squadre a lavorare su San Siro, però questa è la realtà e io non sono disponibile a partecipare a un dibattito che lo metta ancora in discussione. Per cui vediamo". (Rem)