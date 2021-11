Torino: il Garante nazionale carcerati, al reparto psichiatrico del Lorusso e Cutugno condizioni inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni materiali e di vivibilità sono ben inferiori agli standard di salubrità e dignità delle persone ospitate: il tutto in una struttura che deve essere connotata dal suo essere sanitaria, pur all’interno di un istituto detentivo. Non usa mezze parole il Garante nazionale dei carcerati nel descrivere le condizioni del reparto psichiatrico del carcere di Torino Lorusso e Cutugno. Lo si legge in una nota ufficiale del Garante, in cui sottolinea che "nonostante sette visite in quattro anni, le raccomandazioni fatte sono state quasi totalmente inascoltate. L'unico sostanziale passo in avanti è stato la chiusura e disattivazione della "cella liscia", come chiesto sin dal 2018". Nelle suoi rapporti il Garante ha riportato le condizioni "inaccettabili" del reparto: "materassi scaduti e letti privi di lenzuola. Presenza e utilizzo di una “cella liscia” (la stanza 150) in condizioni strutturali e igieniche inaccettabili con water a vista e privo di lavabo. (segue) (Rpi)