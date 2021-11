Torino: il Garante nazionale carcerati, al reparto psichiatrico del Lorusso e Cutugno condizioni inaccettabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancanza di ogni attenzione trattamentale nei confronti delle persone ristrette in tali ambienti". Nella nota si legge che "il Garante ha continuato nella sua azione di pressione volta a risolvere tale situazione che, oltre a essere offensiva per le persone e per la complessiva coscienza democratica del paese, pone anche il nostro sistema a rischio di condanna da parte degli organi di controllo sovranazionali. Forse la rilevanza mediatica dopo l’opportuna visita di Antigone e l’ampio riflesso mediatico di quanto osservato porterà il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e le autorità sanitarie responsabili localmente a mettere finalmente mano alla situazione, ripristinando condizioni rispettose della dignità delle persone. Rimane tuttavia la negatività dell'inerzia finora riscontrata nonostante i numerosi solleciti". (Rpi)