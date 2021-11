Russia-Italia: si apre la Settimana della cucina italiana nel mondo, numerose iniziative a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si aprono oggi in tutto il mondo le celebrazioni della VI Settimana della cucina Italiana, in programma fino al 28 novembre, con numerose iniziative previste anche a Mosca, molte delle quali organizzate direttamente dall'Ambasciata italiana in Russia e dal Consolato Generale d'Italia a Mosca. Domani 23 novembre è in programma la conferenza "Vini classici italiani", presso la sede dell'Istituto italiano di cultura di Mosca, che ospiterà giovedì 25 anche la conferenza "Nuove tendenze del vino italiano". Sempre giovedì 25 novembre andrà in scena la conferenza "L'Italia in Russia tra cucina e lifestyle: il gusto del vivere all'italiana", presso i Magazzini Gum in Piazza Rossa, a cura dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che vedrà la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace. Venerdì 26 novembre è prevista la Conferenza "Le tavolate dei dogi, le trattorie e il cibo di strada. La cultura gastronomica di Venezia nel '700", a cura dell'Istituto italiano di cultura di Mosca. Domenica 27 è in programma l'evento "Italian day al Food Mall Depo", a cura dell'Enit, Agenzia nazionale del turismo, di Mosca, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Oltre agli eventi in presenza sono previste anche iniziative on line, come il Concorso fotografico sul sito web "LaTuaItalia" &@italyinrussia (profilo Instagram dell'Ambasciata italiana in Russia) "Cucina un piatto russo con il tuo ingrediente italiano preferito", a cura dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, mentre, sempre sul sito "LaTuaItalia" si svolgerà il "Quiz sui falsi miti della cucina italiana".