Russia-Italia: si apre la Settimana della cucina italiana nel mondo, numerose iniziative a Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre domenica 27 novembre l'ambsciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, interverrà sul canale televisivo "Russia 24", nel corso della rubrica "Food" del programma "The City".Per tutta la settimana poi è previsto un ciclo di eventi online collegati al concorso a premi "Maratona gastronomica", a cura dell'Istituto italiano di cultura di Mosca. Sabato 26 novembre è in programma il Concorso di scrittura per studenti "Scriviamo con gusto", dedicato a ripieni e farciture, con premiazione ed a cura del Consolato Generale d'Italia a Mosca. Infine, da oggi a sabato 27 è previsto il progetto De Gustibus, che vede la partecipazione di sei chef italiani e l'Istituto alberghiero Florio di Erice (Tp) in sei scuole russe alle prese con i fornelli, sempre a cura del Consolato Generale d'Italia a Mosca. (Rum)