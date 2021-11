Tim: De Petris (Leu), governo garantisca protezione dati sensibili ed eviti licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, "Tim non è solo un'azienda di importanza strategica per l'economia del Paese e per lo sviluppo della digitalizzazione, è anche un'azienda sensibile, in possesso di dati che riguardano decine di milioni di italiani. E' dunque fondamentale che il governo garantisca prima di tutto la protezione di questi dati sensibili che non possono finire in mani estere". La parlamentare aggiunge in una nota: "Allo stesso tempo il governo deve assicurare che l'azienda non sarà in alcun caso spezzettata, altrimenti il divario digitale con i Paesi più avanzati non potrà essere recuperato, e che verranno comunque garantite le decine di migliaia di posti di lavoro che una modifica del Piano industriale metterebbe a rischio". (Com)