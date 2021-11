Spagna-Svezia: domani re Felipe e regina Letizia iniziano visita di Stato di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re e la regina di Spagna, Felipe VI e Letizia, inizieranno domani e fino al 25 novembre, accompagnati dal ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, una visita di Stato in Svezia dopo oltre 40 anni, dopo quella dell'ex sovrano Juan Carlos nel 1979. L'agenda della famiglia reale spagnola prevede incontri con il presidente del Parlamento svedese, Andreas Norlén, e il primo ministro, Stefan Lofven. I due sovrani, Felipe VI e Gustavo XVI presiederanno una riunione d'affari a cui parteciperanno i rappresentanti di diverse imprese spagnole, come Caf, Fertiberia e Iberdrola Renovables, il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi e la sottosegretaria di Stato per il commercio, Xiana Méndez. Quella in Svezia sarà la seconda visita di stato del re e della regina nel 2021, dopo la pausa obbligata a causa della pandemia del coronavirus. Dalla loro salita al trono nel giugno 2014, Felipe ha effettuato un totale di undici visite di Stato: Messico e Francia (2015), Portogallo (2016), Giappone e Regno Unito (2017), Perù (2018), Marocco, Argentina, Corea del Sud e Cuba (2019) e Andorra lo scorso marzo.(Spm)