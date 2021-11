Lombardia: Anas, lunedì 29 al via a Colonno (Co) i lavori per la variante della Tremezzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedi 29 novembre verranno avviati gli interventi per la realizzazione dello svincolo di Colonno nell'ambito della costruzione della Variante della Tremezzina. Grazie al Tavolo di Coordinamento coordinato dalla Prefettura e Provincia di Como che coinvolge i Comuni direttamente e indirettamente interessati, la Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e Anas per mitigare i disagi dovuti alla chiusura, sono stati individuati 3 percorsi alternativi e agevolazioni economiche per la viabilità sostitutiva. La variante alla Tremezzina è un'opera di rilevanza primaria e molto attesa dal territorio per l'alto valore strategico dell'infrastruttura che si inserisce in un contesto ambientale complesso caratterizzato da agglomerati urbani densi e a fortissima vocazione turistica. Il nuovo asse sarà realizzato per buona parte in galleria e consentirà di bypassare un tratto di territorio fortemente antropizzato rendendo fluidi sia gli spostamenti locali che quelli di più lunga percorrenza. Il progetto della variante prevede la realizzazione di un tracciato che si estende per quasi 10 chilometri. Interesserà le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, in provincia di Como. (segue) (Com)