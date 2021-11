Lombardia: Anas, lunedì 29 al via a Colonno (Co) i lavori per la variante della Tremezzina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali lavori della nuova opera sono quattro gallerie naturali a canna unica, per uno sviluppo complessivo di circa 8,3 km, tre viadotti e due svincoli (Colonno a sud e Griante a nord). Il progetto prevede la realizzazione di una carreggiata con una corsia per senso di marcia per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 9,50 metri. L'obiettivo dell'intervento è di migliorare il livello di servizio e la sicurezza complessiva dei collegamenti tra Como e Menaggio. La variante della strada statale 340 "alla Tremezzina" permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza per gli utenti, un indotto economico locale attraverso il turismo e permetterà un collegamento più agevole e rapido con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna. A conclusione delle attività propedeutiche a partire dal 29 novembre verranno eseguiti i lavori presso lo svincolo di Colonno che comporteranno la chiusura della statale 340 "Regina" dal km 19,400 al km 19,900, in entrambi i sensi di marcia, per 120 giorni e quindi fino al 29 Marzo 2022. Con la successiva riapertura al traffico della SS 340 verrà riattivato il doppio senso di circolazione, ripristinando l'attuale transitabilità. (Com)