Pil: Istat, +2,6 per cento in terzo trimestre, elementi confortanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pil italiano ha segnato nel terzo trimestre un aumento deciso del 2,6 per cento e la variazione acquisita su base annua per il 2021 è pari al 6,1 per cento”. Lo ha affermato Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, nel corso dell’audizione sulla Legge di bilancio davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Ci sono una serie di elementi confortanti come l’aumento delle importazioni e delle esportazioni”, ha aggiunto. (Rin)