Pd: Marucci, attenzione prima di firmare intese elettorali con M5s

21 luglio 2021

- "La linea dura del Movimento cinque stelle sul relatore della legge di Bilancio non è un buon viatico per il futuro. Sappia Conte che l’arroganza parlamentare non è un cemento usato per tenere in piedi le alleanze", avverte su Twitter il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci. "Al Pd, ripeto, occhio prima di firmare intese elettorali", conclude. (Rin)