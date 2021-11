Olimpiadi 2026: Sala, nascita società infrastrutture un passo avanti, ora acceleriamo e ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un passo avanti ora continuiamo a cercare di accelerare". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento al Palazzo delle Stelline, commentando l'istituzione della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa", che si occuperà delle opere relative ai giochi olimpici invernali. "È qualcosa che riguarda più le Regioni perché sono più interessate dai lavori, me ne ha parlato venerdì Attilio Fontana”, ha precisato il sindaco e, rispondendo a chi gli ha chiesto se sia o meno preoccupato per le tempistiche sempre più strette, il sindaco ha replicato che, per sua esperienza, "alla fine ce la si fa". "Non sono molto preoccupato ancora – ha concluso Sala -, ma il richiamo di Malagò ci ha fatto riflettere". (Rem)