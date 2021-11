Usa-Marocco: incontro a Washington tra Blinken e ministro Esteri marocchino Bourita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, si trova a Washington per un incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, al centro dei colloqui vi saranno oltre ai rapporti bilaterali, anche la normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele e il dossier del Sahara occidentale. Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti prima del colloquio a porte chiuse, Blinken ha dichiarato: “Abbiamo avuto l'opportunità di parlare e vederci in diverse occasioni da gennaio. Ma è particolarmente bello averlo qui al dipartimento perché abbiamo una partnership di lunga data con il Marocco, che vogliamo rafforzare e approfondire. Oggi avremo l'opportunità di parlare di una serie di questioni regionali. Avremo l'opportunità di parlare dell'importantissima normalizzazione delle relazioni tra Marocco e Israele. Penso sia una visita opportuna perché ora abbiamo un nuovo inviato speciale per il segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, e non vedo l'ora di parlare con il ministro del suo lavoro e dei suoi sforzi. (segue) (Nys)