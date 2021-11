Usa-Marocco: incontro a Washington tra Blinken e ministro Esteri marocchino Bourita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri marocchino ha sottolineato a sua volta l’importante partnership di lunga data con gli Stati Uniti. “Abbiamo una partnership di lunga data ed è ora di arricchirla di più: arricchire il nostro dialogo strategico, la nostra cooperazione militare, come difendere i nostri interessi e altre questioni in tutto il mondo. E penso che le sfide che stiamo affrontando, quelle globali – cambiamento climatico, estremismo – ma anche in alcune regioni sia in Libia che in generale in Africa, diano più rilevanza a questa relazione, e questa è esattamente la visione di sua maestà re Mohammed VI”. (Nys)