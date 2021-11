Migranti: Bernini (FI), Italia sola a difendere diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che “Lampedusa è di nuovo al collasso, con più di settecento migranti, mentre la Sea Watch ne ha presi a bordo altri cinquecento e sta facendo rotta verso l’Italia. L’Europa continua a mobilitarsi per difendere il confine esterno polacco e a rifiutare - giustamente - i ricatti di Lukashenko, sulla pelle di qualche migliaio di disperati divenuti le vittime di una crisi internazionale amplificata a dismisura". La parlamentare aggiunge, in una nota, che "fa da contraltare la totale indifferenza sui 61.251 migranti che hanno varcato i nostri confini nel 2021, per una legge comunitaria non scritta secondo cui spetta solo all’Italia la difesa dei diritti umani. Nonostante che, come ha detto il premier Draghi, i continui sbarchi rendano la situazione ormai insostenibile”. (Com)