Viabilità: Aspi, da domani sera chiusure su A8 Milano-Varese per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ispezione alle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 21 di martedì 23 alle 5 di mercoledì 24 novembre saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano e il ramo di uscita di Origgio Ovest per il traffico proveniente da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Castellanza, Legnano e Gallarate, a seconda delle chiusure in atto nella notte e per il traffico diretto a Origgio Ovest da Miano si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo sulla A9 Lainate/Chiasso. Inoltre, dalle 21 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 novembre saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Gallarate, Solbiate Arno e Cavaria, in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Gallarate, Solbiate Arno e Cavaria a seconda delle chiusure in atto nella notte. (Com)