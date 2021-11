Pd: Boccia, lavoriamo per Paese, chiacchiericcio lo lasciamo agli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Partito democratico è "il più grande partito progressista in Europa e non ci occupiamo né di chiacchiericcio né delle matrioske politiche di chi ha incentrato la sua carriera politica nel fare e disfare partiti in base al proprio tornaconto personale. Il Pd è esclusivamente al lavoro per portare l’Italia fuori dell’emergenza sanitaria e per rafforzare e accelerare la ripartenza economica". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, arrivando a Taranto per una manifestazione in sostegno del sindaco uscente, Rinaldo Melucci. "Nel Pd - ha continuato il parlamentare - ci occupiamo del Paese, di emergenza Covid-19, legge di Bilancio e Pnrr, delle elezioni provinciali di dicembre in cui ci presentiamo con un campo largo riformista, progressista e aperto ai movimenti civici e, poi, da gennaio, parleremo di Quirinale. Le chiacchiere le lasciamo agli altri, il campo largo lo costruiamo ogni giorno per strada con gli elettori, non con il ceto politico". (Com)