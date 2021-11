Lombardia: Foroni, nuovi contributi a comuni per sostegno a vigilanza sismica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 206.038 euro di contributi da Regione Lombardia ad enti locali e comuni per la gestione delle competenze in ambito sismico. Lo ha annunciato l'assessore regionale al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, sulla base dell'ultimo decreto della Direzione generale territorio e protezione civile. "Regione Lombardia dimostra ancora una volta la volontà di dare sostegno ai comuni lombardi nella gestione delle pratiche edilizie relative agli aspetti sismici. La legge regionale del 10 dicembre 2019 ha eliminato il limite di 5.000 abitanti per poter accedere al contributo a supporto delle funzioni trasferite in materia sismica dal 2015, ha dichiarato Foroni. Lo stanziamento riguarda l'attuazione delle procedure amministrative e la gestione delle pratiche edilizie in materia di vigilanza sismica, così che i comuni possano meglio espletare queste funzioni attribuite alle amministrazioni locali dal 2015. "Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza a tutti quei comuni che, per legge, devono espletare tutte le pratiche antisismiche sulla base della classificazione delle zone. I territori di Brescia e Mantova sono quelli dove risulta più probabile la possibilità di un sisma", ha concluso Foroni. Le risorse sono state assegnate a 43 amministrazioni locali e una comunità situate in zona sismica 2, ovvero quelle più pericolose.(Com)