Sardegna: assessore Sanità Nieddu a sindacati, cittadino al centro di Piano medicina territoriale

- Il nuovo piano regionale di organizzazione della medicina territoriale metterà al centro il cittadino e i suoi bisogni di assistenza. "Cambiano le logiche della presa in carico del paziente. Non sarà più il cittadino a doversi orientare all'interno del sistema sanitario, ma sarà il sistema a prendere in carico il paziente e a tracciare il percorso assistenziale più appropriato, rendendo più efficace la risposta e più efficiente l'intera macchina sanitaria". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, nel corso di un incontro coi sindacati dedicato proprio al sul Piano regionale di riorganizzazione della medicina territoriale promosso proprio dal suo assessorato. "Quella che abbiamo realizzato - dichiara l'assessore Nieddu, in riferimento al Piano - è una bozza tecnica di condivisione, non un documento scolpito nella roccia. Quella che andremo ad adottare è una riforma che andrà a ridisegnare una parte fondamentale del sistema sanitario sul nostro territorio. Per questo stiamo coinvolgendo tutti i portatori di interesse, che sono così chiamati a partecipare attivamente al confronto. La Sardegna ha bisogno di un nuovo modello di assistenza e di cure che guardi alle nuove esigenze e al futuro, ma nulla sarà calato dall'alto. L'obiettivo è quello di mettere assieme le osservazioni e apportare eventuali correttivi prima che la proposta inizi il suo percorso istituzionale". (segue) (Rsc)