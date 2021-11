Sardegna: assessore Sanità Nieddu a sindacati, cittadino al centro di Piano medicina territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del Piano, che parte dalla fotografia dell'attuale situazione dell'assistenza e delle cure in Sardegna, descrive un modello nuovo che punta a superare il dualismo territorio-ospedale: "Nel modello che proponiamo - spiega l'esponente della Giunta - la centralità è data al cittadino e ai suoi bisogni d'assistenza. La realizzazione di una struttura di coordinamento deputata ad accompagnare i cittadini nei loro bisogni d'assistenza - precisa l'assessore - e di strutture intermedie, come le case e gli ospedali di comunità, nonché l'implementazione delle tecnologie di telemedicina e telerefertazione, la centralità dei distretti, con obiettivi e risorse, il potenziamento dei servizi 116 e 117, oggi attivi in via sperimentale, da affiancare al servizio 118 dedicato alle emergenze, sono alcuni degli elementi descritti nella nostra proposta, che vuole dare risposte appropriate in termini d'assistenza e avvicinare il più possibile le cure al cittadino. Oggi un modello d'assistenza che non fa questo lavoro rischia di scaricare tutto il peso sugli ospedali e in particolare sui pronto soccorso, che inevitabilmente vanno in sofferenza trovandosi a dover dare risposte a tutti, indipendentemente dalla complessità delle cure richieste". (Rsc)