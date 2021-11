Sanità: prosegue in Regione Lombardia discussione su riforma legge lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Prosegue nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia la discussione generale sulla riforma della sanità lombarda, che da mercoledì 10 novembre vede succedersi gli interventi dei consiglieri regionali, molti dei quali incentrati sull’illustrazione degli ordini del giorno (in totale ne sono stati depositati 4808). Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha convocato i lavori questa settimana anche in sessione notturna, con il Consiglio regionale che si riunisce oggi e domani dalle 10 alle 24, mercoledì dalle 14.30 alle 24, giovedì e venerdì dalle 8 alle 24. Il presidente Fermi, sulla base dell’andamento dei lavori, si è riservato possibili convocazioni anche per le giornate di sabato e di domenica. L’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è consentita solo nel corso della discussione generale, così che, una volta terminata, si procederà direttamente alle votazioni degli articoli e degli emendamenti e, a seguire, degli ordini del giorno ammessi all’esame dell’aula: non saranno possibili votazioni a scrutinio segreto. Sono stati depositati 1983 emendamenti (1543 Movimento 5 Stelle; 310 Partito Democratico; 16 +Europa; 10 Fratelli d’Italia; 6 Lega; 3 Forza Italia; 70 consigliere Niccolò Carretta; 25 consigliere Luigi Piccirillo) e 2 subemendamenti a firma della vice presidente della commissione sanità Simona Tironi (Forza Italia). Resta comunque sempre facoltà dei componenti della Giunta e del relatore Emanuele Monti di presentare ulteriori emendamenti e subemendamenti nel corso dei lavori. La discussione sulla riforma sanitaria che modifica la legge n°33 del 2009 sarà interrotta nella mattinata di mercoledì 24 novembre da una seduta ordinaria convocata dal presidente Fermi dalle 10 alle 13 per discutere e approvare i provvedimenti già calendarizzati in accordo con i capigruppo consiliari e che riguardano nello specifico la proposta di risoluzione sul documento di economia e finanza regionale 2021 e il bilancio consolidato 2020 (relatore di entrambi i provvedimenti il presidente della commissione bilancio Giulio Gallera). All’ordine del giorno della mattinata anche una proposta di atto amministrativo di variazione al bilancio dell’assemblea regionale contenente anche una seconda applicazione del risultato di amministrazione 2020 (relatrice la vice presidente del Consiglio Francesca Brianza). La sessione di bilancio regionale resta infine confermata per i giorni 15,16 e 17 dicembre. (Com)