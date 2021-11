Edilizia: Sani (Pd) su superbonus, correggere norma Isee e burocrazia inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli ecobonus i cittadini e le imprese "hanno bisogno di certezze e non di un quadro normativo mutevole: si tratta infatti di programmare interventi e lavori che richiedono mesi, risorse finanziarie ingenti e molti oneri burocratici". E' quanto dichiara Luca Sani, deputato del Partito democratico in commissione Finanze intervenendo oggi, lunedì 22 novembre, a Montecitorio nel corso della discussione delle mozioni relative agli incentivi per il settore edile. "Occorrono accorgimenti rispetto agli ultimi provvedimenti varati dal governo: mi riferisco in particolar modo al tetto Isee per le abitazioni unifamiliare inserito nella legge di Bilancio sul superbonus - continua il parlamentare -, che rischierebbero di creare paradossalmente perequazioni fiscali con i condomini di lusso. Senza dimenticare il recente decreto antifrode i cui contenuti, nonostante le finalità condivisibili, potrebbero produrre eccessivi intoppi burocratici per interventi anche minimi e la cui retroattività su commesse già avviate e lavori già programmati potrebbe avere effetti negativi sul rilancio di un settore, quello dell'edilizia, da sempre - conclude Sani - traino dell'economia nazionale".(Com)