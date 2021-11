Francia: Covid, autorità sanitarie favorevoli a terza dose vaccino per tutti gli adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia si può cominciare a prendere in considerazione la somministrazione della terza dose di vaccino contro il coronavirus per tutti gli adulti. È la posizione del Consiglio scientifico e del Consiglio di orientamento della strategia vaccinale (Cosv). "Per restaurare l'efficacia vaccinale a livelli che permettono il controllo dell'epidemia, la generalizzazione della dose di richiamo all'insieme della popolazione adulta potrebbe essere una approccio efficace", ha reso noto il Cosv, presieduto dall'immunologo Alain Fischer. Al momento in Francia la terza dose riguarda solamente le persone con più di 65 anni e coloro che sono a rischio a causa di forme gravi di malattia, insieme al personale sanitario. "La situazione epidemiologico si è profondamente modificata durante le ultime settimane con una quinta ondata cominciata a inizio ottobre", ha fatto sapere il Consiglio scientifico, secondo il quale l'impatto sul sistema sanitario arriverà a dicembre "per una durata difficile da prevedere". (Frp)