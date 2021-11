Superbonus: M5s, via tetto Isee, limitare misura imperdonabile autogol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo a ripetere ciò che sosteniamo da giorni: circoscrivere e riempire di paletti il superbonus al 110 per cento, agevolazione che in meno di un anno ha fatto partire più di 57 mila cantieri in tutto il Paese, sarebbe una mossa insensata. Un autogol in piena regola che rischia di chiudere definitivamente il discorso tra pochi mesi. Per questo ci uniamo all’appello odierno dell’Uncem, l’Unione dei comuni montani e delle relative comunità". Lo affermano in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Il provvedimento va esteso a tutto il 2023 anche per le unità unifamiliari, senza soglie Isee. Inserire certe limitazioni vorrebbe dire tirare il freno a mano a un treno in corsa e creare non pochi problemi a chi ha già pianificato dei lavori per il prossimo biennio perché impossibilitato nel 2021. In più, servono sostanziali modifiche anche al decreto Anti-frodi, rendendo almeno non retroattivo il nuovo percorso buracrotico che esso sancisce. Come M5s presenteremo in Senato un pacchetto di proposte sul superbonus e sugli altri bonus edilizi durante l’iter della manovra in Senato. I numeri ci dicono che su questa misura non sono ammessi né opacità né approcci timidi", concludono. (Com)