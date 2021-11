Hong Kong: governo censura due film ritenuti "problematici" per la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due film in programma nella quarta edizione del Ground Up Student Film Festival di Hong Kong sono stati cancellati dall'elenco delle proiezioni, a causa della mancata approvazione del governo della città. Lo rende noto il quotidiano locale "Hong Kong Free Press", precisando che i titoli in questione sono "Piglet Piglet" e "The Cage", girati rispettivamente da Lin Tsung-yen e Tsoi Wing-chau. Entrambi i film sarebbero stati giudicati "problematici" nel contenuto: il lungometraggio "Piglet Piglet", incentrato sulle elezioni presidenziali a Taiwan nel 2020, avrebbe incontrato l'opposizione dell'autorità per i riferimenti espliciti alla presidente del governo progressista Tsai Ing-wen; i problemi di "The Cage" sarebbero iniziati a partire dalla stessa descrizione del film, realizzato per trasmettere un "forte messaggio sul dominio totalitario, il capitalismo, la libertà e la resistenza". La regista di quest'ultimo ha definito "vergognosa" la decisione delle autorità, unendosi all'incredulità manifestata dal regista di "Piglet Piglet". (segue) (Cip)