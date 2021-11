Hong Kong: governo censura due film ritenuti "problematici" per la sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalizzazione di alcuni lungometraggi è diventata sistematica dallo scorso 27 ottobre, quando il Consiglio legislativo di Hong Kong ha approvato un disegno di legge che vieta la proiezione di film ritenuti minacciosi per la sicurezza nazionale. La normativa ha esteso i poteri dei funzionari locali, che possono revocare l'approvazione accordata a una pellicola "in qualsiasi momento". In base alle nuove disposizioni, è stato inoltre istituito un reparto di ispettori che può perquisire i cinema e interrompere le proiezioni "sospette" senza ricorrere a un mandato. Pene severe sono state stabilite anche per i trasgressori, che possono essere puniti con tre anni di carcere o sanzioni per 128.570 dollari. (segue) (Cip)