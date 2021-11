Hong Kong: governo censura due film ritenuti "problematici" per la sicurezza nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stretta sulle proiezioni cinematografiche è giunta dopo la presentazione all'ultimo Festival di Cannes, in Francia, del documentario "Revolution of Our Times", nel quale il regista di Hong Kong Kiwi Chow ha raccontato le proteste contro del 2019 contro il disegno di legge sull'estradizione nella Cina continentale. Questo e altri film mettono in scena "gravi comportamenti criminali" e finiscono per incitare i giovani a commettere gli stessi atti, ha fatto sapere il governo di Hong Kong, motivando così il proprio sostegno alla norma. (Cip)