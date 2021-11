Tim: Ruffino (CI), governo monitori possibili speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

La deputata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino, sottolinea che "le telecomunicazioni sono da sempre un settore fondamentale: dai tempi del telegrafo allo sviluppo delle reti 5G il progresso di un Paese passa da queste tecnologie". La parlamentare aggiunge in una nota: "La rete, la fibra, parliamo di infrastrutture strategiche imprescindibili per un serio piano di investimenti legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il governo deve guardare con attenzione, in questo momento delicatissimo, alla vicenda Tim e alle scelte dell'azienda. Bisogna garantire che Telecom Italia mobile rimanga competitiva, neutralizzando possibili azioni speculative del mercato e garantendo i lavoratori attraverso un sentiero fatto di operazioni coerenti e monitorando il piano industriale della società".