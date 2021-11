Brasile: Bolsonaro promulga legge che istituisce bonus per acquisto gas da cucina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno richiedere il beneficio tutte le famiglie iscritte nel Registro unico per i programmi sociali (CadÚnico) del governo federale, con reddito familiare mensile pro-capite inferiore o uguale alla metà del salario minimo nazionale (circa 90 euro al mese). Il beneficio sarà finanziato attraverso l'utilizzo di varie fonti, come le royalties petrolifere, i dividendi pagati da Petrobras al governo e il Cide (Contributo per l'intervento nel settore economico). Poiché verrà pagato in contanti, senza alcun tipo di voucher, l'aiuto approvato potrà anche non essere utilizzato dalle famiglie per l'acquisto di gas da cucina. L'assenza di una destinazione specifica è stata criticata dai produttori di Gpl. Il presidente di Sindigas, Sergio Bandeira de Mello, ha dichiarato a "Poder360" che "è legittimo che le famiglie decidano cosa fare con i soldi, ma questa mancanza di obbligo nel modo in cui verrà utilizzata la risorsa potrebbe significare che il progetto non adempia il ruolo principale". (Brb)