Amministrative: Sisto (FI), a Mafredonia vittoria storica

- "La storica vittoria del centrodestra a Manfredonia conferma l'enorme potenziale del nostro progetto di buongoverno. Con una doppia sottolineatura: l'eccellente prova di Forza Italia, che esce primo partito dalla consultazione elettorale, e la centralità della competenza e della levatura dei candidati che si sono presentati ai cittadini". Lo dichiara in una nota il deputato pugliese di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. "Al sindaco eletto Gianni Rotice vanno i migliori auguri di buon lavoro così come ai nostri 'alfieri azzurri' che ora lavoreranno pancia a terra per una nuova primavera amministrativa che faccia dimenticare, e quanto prima, i gravi danni dei decenni passati", conclude. (Com)