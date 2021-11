Migranti: Aimi (FI), servono provvedimenti urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’altra notte di sbarchi a Lampedusa. Centinaia di persone che continuano ad arrivare nel nostro Paese, senza che si intervenga per fermare i trafficanti responsabili di questo scempio. E’ un assalto ormai insostenibile, lo diciamo da tempo. E questo vale soprattutto in questo periodo delicato di pandemia". Lo afferma, in una nota, Enrico Aimi, senatore e capogruppo di FI in commissione Affari esteri. "Non si possono immaginare misure economiche e sanitarie restrittive per gli italiani e consentire ulteriormente la violazione dei nostri confini - aggiunge -. A tutto c’è un limite. Limite che, nel nostro Paese, viene sistematicamente superato, ogni volta che avviene uno sbarco. E’ tempo di provvedimenti seri e mirati. Occorre immediatamente attivare i rapporti bilaterali con la Tunisia affinché quei porti vengano considerati sicuri. L’Italia non può essere l’unico approdo di tutto il Mediterraneo. Stiamo diventando lo zerbino d’Europa e non possiamo permetterlo".(Com)