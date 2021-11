Portogallo-Mozambico: firmato nuovo programma di cooperazione strategica 2022-2026 da 80 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato portoghese per gli Affari Esteri e la Cooperazione, Francisco André, e il viceministro mozambicano per gli Affari Esteri e la Cooperazione, Manuel Goncalves, hanno firmato a Maputo il nuovo programma di cooperazione strategica per il periodo tra il 2022 e il 2026, con un valore indicativo di 80 milioni di euro. In una nota del governo lusitano, André ha evidenziato che questo importo rappresenta un aumento di 12 milioni di euro rispetto al programma che termina nel 2021 ed è un segno che "il lavoro sta andando bene" e raggiungerà "nuove aree". Istruzione e salute continueranno ad essere i settori fondamentali, con maggiori investimenti da parte del Portogallo, anche nella cultura, nel rafforzamento degli aiuti umanitari e nella cooperazione nel campo della sicurezza. Un'altra delle priorità della cooperazione strategica è anche la transizione verde e digitale. "In un mondo post pandemico, i due Paesi devono attuare una ripresa economica che sia equa, che non lasci indietro nessuno, e che serva a combattere le disuguaglianze di opportunità", ha detto il sottosegretario portoghese.(Spm)