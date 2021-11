Roma: la Polizia di Stato presenta il calendario 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha presentato oggi il calendario 2022 alla presenza del ministro dell'Interno e del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza. L'evento si è svolto presso l'Auditorium del Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo a Roma. "Quest'anno il calendario - si legge in una nota della Questura - è stato affidato interamente alla prospettiva dei suoi appartenenti, poliziotti che si sono riscoperti fotografi ed attraverso i loro scatti hanno immortalato alcuni momenti della vita operativa. Per la sua realizzazione è stato indetto un concorso fotografico interno i cui partecipanti sono stati giudicati da una giuria di esperti, composta da Roberto Koch, in qualità di presidente, Rino Barillari e Tiziana Faraoni, che ha selezionato le 11 immagini vincitrici con l'unica eccezione del mese di gennaio". Per questa edizione il ricavato della vendita del Calendario sosterrà il progetto del comitato dell'Unicef Onlus "Covax per un accesso equo e globale ai vaccini" che consentirà di estendere la campagna vaccinale ai bambini dei Paesi più poveri del mondo. Una quota del ricavato sarà devoluta al Piano Assistenza "Marco Valerio" riservato ai figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche. (segue) (Com)