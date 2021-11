Roma: la Polizia di Stato presenta il calendario 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi che caratterizzano l'edizione 2022 del calendario: sport, legalità e inclusione. Il mese di Gennaio 2022 è dedicato alla premiazione degli alfieri delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, Marcel Jacobs e Bebe Vio. "Lo sport - spiega la nota della Questura - è uno degli strumenti con cui la Polizia di Stato diffonde i valori della legalità e dell'inclusione attraverso le molteplici attività del gruppo sportivo Fiamme Oro. La loro presenza sul territorio nazionale con 28 centri sportivi dislocati in particolare nelle aree urbane più difficili e disagiate consente ai giovani di allenarsi con gli atleti-maestri imparando attraverso lo sport l'importanza del rispetto delle regole. L'impegno durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Il mese di Febbraio 2022 è dedicato al ruolo della Polizia di Stato durante l'emergenza pandemica che ha visto in prima linea il personale sanitario anche nella campagna vaccinale rivolta non solo agli appartenenti ma a tutti i cittadini. (segue) (Com)