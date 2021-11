Legge Bilancio: Ugl, priorità a riduzione strutturale del costo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio rappresenta "il tassello fondamentale su cui dovrebbe poggiare la ripartenza del Paese. Tuttavia, se da un lato pesa il ritardo con il quale il testo è approdato in Parlamento, fattore che, inevitabilmente, finirà per contingentare i tempi del dibattito, dall'altro versante permangono alcune criticità sui contenuti stessi del disegno di legge che, in diversi casi, non si limitano ad indicare le coperture finanziarie." Lo ha dichiarato Luigi Ulgiati, vicesegretario generale del sindacato Ugl, nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla manovra finanziaria. "Uno dei capitoli principali della Manovra - ha sottolineato Ulgiati - riguarda la riduzione della pressione fiscale. Come sindacato Ugl, riteniamo che fra le priorità, dovrebbero trovare spazio la riduzione strutturale del costo del lavoro, la semplificazione dell'Irpef, compresa la parte relativa agli incrementi di reddito, e la revisione della tassazione indiretta, in particolare l'Iva sui beni di largo consumo e le accise sui prodotti energetici, che incidono fortemente sui redditi di famiglie e imprese. Occorre, inoltre, intervenire a tutela del risparmio previdenziale, e in difesa del potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni, garantendo un sostegno al sistema produttivo nazionale, attraverso il volano delle detrazioni e del credito di imposta". (segue) (Rin)