Legge Bilancio: Ugl, priorità a riduzione strutturale del costo del lavoro (2)

- Secondo il sindacalista "l'ampio capitolo del lavoro e delle politiche sociali deve essere necessariamente affrontato secondo una logica complessiva che punti al rafforzamento delle pre-condizioni nelle quali operano gli enti locali: quindi, assunzioni, formazione, digitalizzazione. In tal senso, la vera partita è destinata a giocarsi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fermo restando che gli investimenti, da soli, non sono sufficienti, senza una adeguata progettualità. Per quanto riguarda il tema delle pensioni - ha concluso Ulgiati - il passaggio a Quota 102, con l'innalzamento dell'età anagrafica a 64 anni, è fortemente penalizzante e rischia di ingessare nuovamente l'intero sistema con pesanti ripercussioni pure sul versante dell'occupazione giovanile. In attesa di una riforma più equa, che poggi su Quota 41 e, più in generale, sulla libertà di scelta della persona, si potrebbe già adesso adottare una maggiore flessibilità sul requisito anagrafico, da bilanciare con l'altro requisito, quello contributivo". (Rin)