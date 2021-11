Bahrein: autorità annunciano arresto di “terroristi” legati all’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Bahrein hanno annunciato l’arresto di diverse persone descritte come “cellula terroristica” per aver pianificato attacchi contro obiettivi civili. Lo rende noto l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai. "Nel quadro degli sforzi per preservare la sicurezza della nazione e in un'operazione di sicurezza proattiva in collaborazione con il Servizio di intelligence nazionale, il dipartimento per le indagini ha annunciato l'arresto di alcuni terroristi che hanno iniziato a pianificare operazioni terroristiche nel Paese”, hanno reso noto le autorità, aggiungendo che le operazioni hanno portato anche al sequestro di armi ed esplosivi provenienti dall’Iran. Nel novembre del 2020, l'Alta corte penale del Bahrein ha condannato 51 imputati a pene detentive comprese tra i cinque anni e l'ergastolo con l'accusa di aver formato e partecipato a un gruppo terroristico sotto la guida del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica dell'Iran (Irgc, i cosiddetti pasdaran).(Res)