Ucraina: premier Shmyhal, Kiev chiederà alla Russia estensione 15 anni contratto transito gas

- L'Ucraina chiederà un'estensione di 15 anni del contratto con la Russia sul transito del gas attraverso il suo territorio verso l'Europa e sta negoziando sulla questione anche con i suoi partner europei. Lo ha affermato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ricordando come l'attuale contratto con la compagnia energetica russa Gazprom scada nel 2024. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ribadito come la Russia stia usando il gas come arma di ricatto, dichiarando che Kiev, la Commissione europea ed un certo numero di Paesi dell'Unione europea sono convinti che il gasdotto Nord Stream 2 dovrebbe essere completamente subordinato non solo allo spirito, ma anche alla lettera del terzo pacchetto energetico dell'Ue. (Rum)