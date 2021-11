Covid: Costa, più libertà a vaccinati in caso di zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo un possibile passaggio in arancione di qualche Regione, “siccome questa misura prevedrebbe in automatico tutta una serie di restrizioni come la chiusura dei ristoranti la sera oltre che di cinema e teatri, in questo caso dobbiamo mettere in atto un sistema che dia la possibilità a chi si è vaccinato di poter continuare a usufruire di queste libertà”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a RaiNews24. "Per chi invece decide di non vaccinarsi è giusto garantire il diritto al lavoro e i diritti primari, ma se una persona non si vaccina, è giusto che abbia qualche restrizione in più”, ha sottolineato Costa. (Rin)