Bahrein-Grecia: incontro tra ministri degli Esteri a Manama, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha avuto un incontro bilaterale oggi nel corso della sua visita a Manama con l'omologo del Bahrein Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri greco, la visita ufficiale di Dendias in Bahrein è stata un'opportunità per far progredire le relazioni bilaterali a livello politico ed economico. Inoltre, Dendias ha affermato che la Grecia e il Bahrein condividono punti di vista comuni sulle sfide globali e l'impegno ad affrontarle nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto internazionale del mare. Durante il loro incontro, i due ministri hanno firmato un memorandum d'intesa sulle consultazioni politiche. In precedenza, Dendias è stato ricevuto dal re Hamad bin Isa Al Khalifa al quale ha esteso l'invito del presidente greco Katerina Sakellaropoulou a visitare la Grecia alla prima occasione. Dendias ha anche incontrato l'amministratore delegato, Mumtalakat Khalid Al Rumaihi, per discutere le opportunità di rafforzare la cooperazione economica e promuovere gli investimenti con particolare attenzione alle fonti di energia rinnovabile, all'agricoltura e al turismo. (Gra)