Lavoro: assessore Lazio incontra 200 nuovi assunti Cpi regionale, "benvenuti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al lavoro, scuola, formazione e personale della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, ha dato il benvenuto ai 200 nuovi assunti dalla Regione Lazio risultati vincitori del concorso pubblico per il potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego, esperti del mercato e dei servizi del lavoro. "Voglio fare i miei auguri di buon lavoro ai nuovi assunti nei Cpi del Lazio – spiega l'assessore Di Berardino, che oggi ha incontrato i neo assunti –. Si tratta di 200 nuovi professionalità che entrano a far parte della squadra regionale, e si aggiungono a quasi 150 lavoratori e lavoratrici che abbiamo assunto nei mesi scorsi al fine di rafforzare i servizi pubblici per il lavoro nell'ambito di un progetto più ampio e ambizioso, che parte dalla creazione dell'agenzia Spazio Lavoro e che ha l'obiettivo di porre al centro delle sue politiche e funzioni il cittadino. E quando parliamo di cittadino mi riferisco sia alla persona, e quindi il disoccupato, il giovane, la persona con disabilità, la donna mamma che cerca lavoro, ma anche all'impresa o a un'associazione, a un ente accreditato o a un ente locale. L'Agenzia spazio lavoro sarà un ente protagonista capace di erogare servizi pubblici per il lavoro di qualità. Un'agenzia vicina al cittadino, anche fisicamente. Abbiamo infatti in programma l'apertura di 15 nuovi cpi e 10 nuovi uffici locali in tutta la regione. A ottobre abbiamo inaugurato a Roma il nuovo cpi di Casal Bertone". (segue) (Com)