Lavoro: assessore Lazio incontra 200 nuovi assunti Cpi regionale, "benvenuti" (2)

- "L'introduzione di queste figure professionali, che si aggiunge a quella degli altri profili già assunti – ricorda Di Berardino - esprime chiaramente lo spirito con cui stiamo costruendo la riforma dei centri per l'impiego regionali, che vogliamo più efficienti, moderni, tecnologicamente avanzati, più vicini alle esigenze delle persone e delle imprese e in cui siano potenziati gli aspetti legati alla programmazione e alla verifica del lavoro svolto. Quello dei servizi pubblici per il lavoro è dunque un settore cruciale, specie in questa fase – conclude l'assessore – con gli effetti della pandemia, e la Riforma è ancora più necessaria per offrire risposte e opportunità nel quadro di un servizio pubblico efficiente". (Com)